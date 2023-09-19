Avustralya'da bu yaz El Nino hava olayları etkili olacak

Meteoroloji Bürosu İklimbilimcilerinden Catherine Ganter da Hint Okyanusu Dipolü'nün ülkenin bazı bölgelerinde ortalamanın altında yağmurlara ve ortalamanın üstünde sıcaklıklara neden olduğunu aktardı.



Avustralya'da, bir önceki El Nino ve Hint Okyanusu Dipolü hava olayları, 2015'te yaşanmıştı.



Dünya Meteoroloji Örgütüne göre El Nino salınımları Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu bölgelerinde 2 ila 7 yıllık aralıklarla görülüyor. El Nino güney salınımı Güney Yarım Küre'de aşırı hava olaylarına, kuzey yönlü salınımı Asya kıtasında yoğun sıcaklığa, yağış ve fırtınalara yol açıyor.