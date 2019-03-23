Avustralya Trevor ve Veronica kasırgalarına teslim oldu.



Kıtanın kuzey kıyılarında fırtınayla birlikte güçlü yağmurlar ve kuvvetli deniz dalgaları da etkili oluyor.



Hızı saatte 200 kilometreyi bulan Trevor kasırgası kategori 3 seviyesindeki rüzgarlarla etkili olmaya başladı.



Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi geçici sığınma yerlerine götürüldü.



Yetkililer halkı en az üç günlük ihtiyaçlarını stok yapmaları ve sığınaklardan çıkmamaları konusunda uyarıyor..



Kategori 4 seviyesindeki Veronica kasırgasının da kıtanın kuzeybatı kıyılarından geçmesi bekleniyor. Veronica'nın rüzgar hızının saatte 230 kilometreye ulaştığı belirtiliyor.



Avustralya’nın kuzeyinde kasırgalar sık sık görülüyor, ancak iki kasırganın birden aynı anda karayı vurmasının nadiren gerçekleşen bir olay olduğu ifade ediliyor.

