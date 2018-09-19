Avustralya’nın Sydney kentinde bir erkek çocuk, "şaka yapmak" için çileklere iğne koyduğunu itiraf etti.



Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Stuart Smith, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Sydney’de çileklere "şaka olsun" diye iğne koyduğunu itiraf eden bir çocuğun tespit edildiğini belirtti.



Smith, "Niyeti ne olursa olsun bu davranış çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Erkek çocuğun, çileklere iğne koymak da dahil bir dizi şakaya başvurduğunu belirledik. Bu kişinin davranışları, gençlik uyarma sistemi çerçevesinde değerlendirilecek.” diye konuştu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR



Eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğine işaret eden Smith, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bilgi vereceklere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü vereceklerini bildirdi.



KARIN AĞRISI İLE ORTAYA ÇIKTI

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu.

ÇİLEKLER TOPLATILDI

Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda’da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

AYRILAN İŞÇİ İDDİASI



Queensland eyaletindeki ilk vakada çileklere iğnelerin çalıştığı iş yerinden sorunlu ayrılan bir işçinin koyduğu ileri sürülmüştü. Güvenlik birimleri, söz konusu ilk vakanın dışındaki iğnelerin kötü niyetli başka kişiler tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.



Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

