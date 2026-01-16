Avustralya’da çocuklara sosyal medya yasağı. 4 milyon 700 bin hesap kapatıldı

Avustralya’da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının 10 Aralık’ta yürürlüğe girmesinin ardından ilk günlerde 4,7 milyondan fazla hesabın kapatıldığı, kaldırıldığı ya da kısıtlandığı açıklandı.

Başbakan Anthony Albanese, platformların yaş sınırına uymak için hesaplara müdahale ettiğini söyledi.

TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI İNCELENDİ

Yasak kapsamındaki platformlara sorular yönelten eSafety Komisyonu, kaç hesabın işlem gördüğünü araştırdı. Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok ve Reddit’ten gelen yanıtların derlenmesiyle, yasağın ilk günlerinde 4,7 milyondan fazla hesabın devre dışı bırakıldığı veya kısıtlandığı bildirildi.

Hükümet, gizlilik gerekçesiyle platform bazında ayrıntı paylaşmazken, Meta sahibi olduğu platformlardan Facebook, Instagram ve Threads’te yaklaşık 550 bin hesabı kapattığını duyurdu. Diğer platformlardan açıklama talep edildi.

“ANLAMLI ÇABA CESARET VERİCİ”

Albanese, eSafety’nin ön analizlerine göre şirketlerin 16 yaş altındaki kullanıcıların hesap açmasını engellediğini belirterek, “Sosyal medya şirketlerinin yasalara uymak ve çocukları platformlardan uzak tutmak için anlamlı bir çaba göstermesi cesaret verici. Değişim bir gecede olmaz ama bu ilk işaretler doğru adımı attığımızı gösteriyor.” dedi.

Platformlar, yasağın kendileri için geçerli olup olmadığını öz değerlendirme yoluyla belirliyor. Hükümet, gençlerin başka platformlara kayması halinde bu şirketlerle de uyum için temas kurulacağını bildirdi.

Listede başlangıçta yer almayan X alternatifi Bluesky gibi platformlar yaş doğrulama uygulamasını hayata geçirdi.