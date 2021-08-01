Avustralya’da Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet Yeni Güney Galler’de (NSW) 239, Queensland’da 9, Victoria’da 4 kişi daha Covid-19’a yakalandı.



Tam kapanmanın 28 Ağustos’a kadar yürürlükte olduğu NSW’nin başkenti Sydney’deki 239 vakadan 115’inin kaynağı bilinirken, 124 kişiye virüsün nereden bulaştığının araştırıldığı açıklandı.



Öte yandan vaka sayılarında artış görülmesi üzerine 3 günlük tam kapanmaya giren Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’deki 9 vakanın, bir lisede kaydedilen vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi.



Yaklaşık iki haftalık tam kapanmadan çıkan Victoria eyaletinde ise normalleşme çabaları sürerken, eyalette son 24 saat içinde tespit edilen 4 vakanın da karantinada tutulanlardan oluştuğu kaydedildi.



Covid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana ülke genelinde gerçekleşen 24 milyon 873 binden fazla testtin sonucuna göre, virüse yakalanan 34 bin 381 Avustralyalıdan 923’ü hayatını kaybetti. ​​​​​​​



Ülkedeki 2 bin 988 aktif vakadan 57’si yoğun bakımda olmak üzere 263 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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