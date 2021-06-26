Avustralya’da Delta varyantı: Eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABC News’e göre, kararı Yeni Güney Galle Başbakanı Gladys Berejiklian, açıkladı.



Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.



Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.



SADECE 'EVDEN ÇALIŞAMAYANLAR' KISITLAMADAN MUAF TUTULACAK

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.



26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.