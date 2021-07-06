Avustralya'da eski milletvekili, bir bakan tarafından parlamentoda tacize uğradığını açıkladı

Eski hükümet çalışanı Brittany Higgins'in, Avustralya'nın siyasi kültüründeki cinsel suistimal vakaları hakkında soruşturma açılmasına neden olan, parlamento binasındaki tecavüz iddiasından aylar sonra, Liberal Parti’nin eski milletvekillerinden biri olan Julia Banks, görevli olduğu dönemde bir bakanın fiziksel tacizine uğradığını açıkladı.



ABC’den Laura Tingle ile özel bir röportaj gerçekleştiren Banks, 2018'de Liberal Parti'den ayrılmadan önce yaşadığı olayı anlattı ve Parlamento binasında benzer olayların muhtemelen her gün yaşandığını düşündüğünü söyledi.



Bununla birlikte röportaj, Banks'in bu hafta çıkan biyografi kitabı Power Play ile aynı zamana denk geldi. Banks'ın anlatımına göre, gece yarısı yapılan oylama sırasında erkek bakan gelip yanına oturdu. Ardından, ismi açıklanmayan bakan bir süre sonra elini Banks'ın dizine koydu.



HÜKÜMET SÖZCÜSÜ İNKAR ETTİ

Banks, "Başka bir milletvekiliyle konuşurken bir kanepede oturuyordum. Sonra bir kabine bakanı sağıma oturdu ve bir nevi küstahça 'nasılsın' dedi. sonra elini dizime koydu ve bacağımın üst kısmına doğru hareket etti” dedi.



Durumdan hızlıca kaçındığını belirten Banks, bakanın yanından uzaklaştığını ve o anda dona kaldığını söyledi. Ancak, eski milletvekili bakanın farklı bir kadın siyasetçiye yöneldiğini öne sürdü.

Diğer taraftan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın bir sözcüsü, hükümetin iddia edilen taciz olayıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını paylaştı.



Yapılan açıklamada, "Başbakan, Banks'in maruz kaldığı cinsel taciz iddialarından haberdar değil. Bu türdeki herhangi bir davranış tamamen uygunsuz. Herkesin işyerinde kendini güvende hissetme hakkı vardır ve insan hakları temsilcisi Kate Jenkins'in şu anda yürüttüğü çalışma parlamentonun işyeri kültürünü geliştirmeye devam edecektir" denildi.



Öte yandan Banks’in, “'Power Play: Breaking Through Bias, Barriers and Boys' Clubs” adlı kitabındaki en sansasyonel bölümlerden birini ise Başbakan Scott Morrison'ın olayın gizli tutulmasını istemesi oluşturuyor.



"BAŞBAKAN SCOTT'A GÜVENMİYORUM"

Banks iddiayı öne sürmesine rağmen, Higgins'in iddiasıyla tetiklenen parlamenter işyeri kültürü hakkında devam eden incelemeye bir açıklama yapmayacağını ve "sürece güvenmediğini" belirtti.



"Sürece güvenmeyen tek kadın ben değilim. Çünkü incelemenin sonunda, o rapor hükümete sunuluyor. Yani Scott Morrison'a sunulacak” dedi.



Bununla birlikte siyasetçi ,Morrison'un başabakanlık ofisinde çalışan kadın personelin benzer taciz vakaları yaşadığını iddia etti. Banks'in iddialarının ardından birçok kadın politikacı destek için açıklamalarda bulundu.



İşçi Partisi Milletvekili Tanya Plibersek, "Kimse Julia Banks'in Scott Morrison ve Liberal Parti'den gördüğü muameleyi hak etmiyor. Julia Banks, sesini yükselterek muazzam bir cesaret gösterdi” açıklamasını yaptı.

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