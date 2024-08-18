Avustralya'da Filistinli mülteciler krizi: Muhalefetin "Ülkeye sokmayın" çağrısını başbakan reddediyor

Muhalefet lideri Peter Dutton, Gazze'deki bombardımandan kaçan sivillerin Avustralya'ya gelmesinin “ulusal güvenliği riske attığını” söylüyor. Başbakan Albenese ise bu açıklamaların korku yaratmayı amaçladığını ve toplumda bölünmeye neden olduğunu ifade ediyor.

Avustralya'da Filistinli mülteciler krizi: Muhalefetin "Ülkeye sokmayın" çağrısını başbakan reddediyor

Başbakanı Anthony Albanese, muhalefetin 'den kaçan Filistinlilerin Avustralya'ya girişinin yasaklanması çağrısını bir kez daha reddetti.

Albanese, bunun “korku yaratmayı” amaçladığını söyledi.

Muhalefet lideri Peter Dutton, savaş bölgesinden insanların Avustralya'ya gelmesinin “ulusal güvenliği riske attığını” iddia ederek, kuşatma altındaki kıyı bölgesinden göçün durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Yerel yayın kuruluşu SBS News'in haberine göre, Dutton'ı çağrıları nedeniyle eleştiren Albanese, güvenlik yetkililerinin “sosyal uyum” çağrısı yaptığı bir dönemde koalisyonun söyleminin toplumda bölünmeye neden olduğunu belirtti.

“Peter Dutton ne yapıyor? Avustralyalıları ilgilendiren konular hakkında konuşmuyor, yaptığı şey korku yaratmaya çalışmak” diyen Albanese, başkent Sidney'de gazetecilere yaptığı açıklamada “Gerçek şu ki şu anda sınırlar kapalı, tabii ki Refah geçişi yoluyla” dedi.

Avustralya İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre şu ana kadar kaçan Filistinliler için 2 bin 922 vize onaylandı ve bunlardan bin 300'ü Avustralya'ya “güvenli bir şekilde” ulaştı.

Veriler, Filistin topraklarından gelen 7 bin 100 vizenin ise reddedildiğini gösteriyor.

Dutton, bugün yaptığı açıklamada, güvenlik incelemesi süreçleri “garanti altına alınana” kadar vize yasağı getirilmesi çağrısını yineledi.  Yayınlanan bir görüş yazısında, “Kapsamlı geçmiş kontrolleri yapılmadığı sürece kimin kim olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

Dutton'ın yorumları İşçi Partisi, Yeşiller, bazı karşıt görüşlüler ve Filistinli gruplardan eleştiri aldı.

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