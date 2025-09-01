Avustralya'da göçmen karşıtları sokağa çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentinde kitlesel göçe karşı olan binlerce kişi sokağa çıktı.



Eylemciler karşıt fikirli gruplarla karşı karşıya gelince de arbede yaşandı.



Avustralya polisinin müdahale etmekte güçlük yaşadığı olaylar kameralara yansıdı.



Göçmen karşıtları Avustralya, karşıt grup ise Filistin bayrakları taşıdı.



SYDNEY'DE DE EYLEM VARDI



Sydney'de de göçün barınma ve yaşam maliyetlerini olumsuz etkilediğini savunanlar Avustralya bayraklarıyla sokağa çıktı, hükümete tepki gösterdi.



Mitinge karşı, aralarında Sydney’deki Mülteci Eylem Koalisyonu’nun da bulunduğu çeşitli gruplar tarafından karşı gösteriler de organize edildi.



Öte yandan Mülteci Hareketi Koalisyonu tarafından Sydney'de karşı protesto gösterisi düzenlendi.



NEO NAZİ SUÇLAMASI



Avustralya'da nüfusun yarısını ülke dışında dünyaya gelmiş, ya da anne babası ülke dışında doğanlar oluşturuyor.



Ülkede, aşırı sağ görüşler son dönemde yükselişte.



Göçmen karşıtı gösterileri organize edenler neo nazilikle suçlansa da organizatörler bu iddialar hakkında yorum yapmıyor.