Avustralya’da hayatta kalma mücadelesi veren yavru albino kaplumbağa bulundu

Avustralya’da Büyük Set Resif’inin en güneyindeki Lady Elliot adasında çalışan bilim insanı Jessica Buckman, Queensland eyaletindeki Lady Elliot Adası’nda dünyada oldukça nadir bulunan albino kaplumbağa yavrusu buldu.



Buckman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışırken bir yuva gördüm ve şok oldum. Yuvanın tam ortasında duruyordu ve kumları kazmakta zorlanıyordu” ifadelerini kullandı.



30 yıldan fazla bir süredir resifte kaplumbağa izleme çalışmalarında yer alan meslektaşı Jim Buck ise bırakılan her 100 bin yumurtadan yalnızca birinin albino olma olasılığı olduğu söyledi.

"HAYATTA KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Albinizm, tamamen veya kısmen pigmentasyon yokluğu ile karakterize, beyaz veya pembe örneklerle sonuçlanan kalıtsal bir hastalığa deniliyor. Kendilerini kamufle edemediklerinden albinoluk hayvan dünyasında çok kısa bir ömür anlamına geliyor. Buck, kaplumbağa araştırdığı süre içinde hiç yetişkin bir albino kaplumbağa görmediğini, hatta dünya genelinde tespit edildiğine dair bir vaka örneğinin bile bulunmadığını ifade etti.



Bununla birlikte Buckman, yumurtadan çıkan yavruların biraz yardım aldıktan sonra, yaklaşık 10-15 metre ötedeki su kenarına yürümeleri gerktiğini ifade ededrek, "Dünyanın manyetik alanını anlamaları için suya kendilerinin yürümeleri gerekiyor. Nerede olduklarını ancak bu şekilde anlıyorlar. Ancak, albino yavru yırtıcılar için açık bir hedef. Onu tekrar göreceğimi düşünmüyorum” dedi.

SOKAK HAYVANLARINA YARDIM ELİ

