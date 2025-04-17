Avustralya’da helikopter kazası: 2 yaralı
Avustralya'nın Melbourne şehrinde helikopter kazası oldu. Kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Avustralya’nın Melbourne şehrinin güneydoğusundaki Moorabbin Havalimanı’nda meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazanın yerel saatle 14.30 civarında meydana geldiğini belirten yetkililer, helikopterin kalkıştan kısa bir sonra düştüğünü açıkladı.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, kazanın eğitim uçuşu sırasında ‘R44 tipi’ bir helikopterle meydana geldiğini duyurdu.
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