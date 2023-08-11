Avustralya'da hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar yatırılan kadının yargı süreci devam ediyor

Manivel, banka hesabından, 2021 yılında başkasına ait bir kripto hesabına 100 dolar yatırıldığını fark etmiş ve paranın iadesi için crypto.com şirketine başvurmuştu.



İade işlemini yapan firma çalışanının 100 dolar yerine, yanlışlıkla 10 milyon 474 bin dolar yatırdığını gören Manivel, parayı diğer banka hesaplarına aktarmış ve harcamaya başlamıştı.



Şirket, söz konusu hatayı olaydan yaklaşık 6 ay sonra fark etmiş, paranın yatırıldığı bankayla iletişime geçerek Manivel'e ulaşmaya çalışmıştı.



Thevamanogari Manivel, ocakta Malezya'daki banka hesabına yaklaşık 2 milyon dolar transfer etmiş, birkaç hafta sonra ülkesine kaçmaya çalışırken polis tarafından Melbourne Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.