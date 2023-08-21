Avustralya'da hız sınırını aşan kişinin aracı parçalandı

HOON SÜRÜŞ YASALARI



Avustralya Altyapı, Ulaşım ve Bölge Ekonomi Bürosu'nun verilerine göre bu yıl meydana gelen kazalarda 998 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 bin kişinin de yaralandı.



Yetkililer yolları daha güvenli hale getirmek için ilginç cezalar uyguluyor. 29 Ağustos 2022'den beri yürürlükte olan Hoon Sürüş Yasaları'yla (Hoon Driving Laws) sorunları çözmeyi amaçlıyor.



Trafik canavarlarıyla mücadelede, trafik ışıkları, ana caddelerle otoyollara yerleştirilen hız ve kırmızı ışık kameraları ile sürücülere ihlallerine göre verilen para cezasının yanı sıra ehliyetlerden puan düşme cezası uygulayan polis ekipleri, 'uslanmaz' diye nitelendirilen sürücüleri ise daha katı cezalara tabi tutuyorlar.