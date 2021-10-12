Avustralya'da iki genç, 14 kanguruyu öldürmekle suçlanıyor

BBC'nin haberine göre, New South Wales polisi, kasabada yaşayan yaşları 17 olan iki genci, 2'si yavru 14 kanguruyu öldürdükleri gerekçesiyle yakaladı.



Yerel halk, öldürülen hayvanları Batemans Koyu'ndaki yollarda buldu.



Kanguru sürülerine araba çarptığını belirten polis yetkilileri, gençlerin kanguruları neden öldürdüğüne dair açıklama yapmadı.



Yaralanan bir yavru kangurunun tedavi altına alındığı belirtildi.



Kanguruları öldürmekle suçlanan gençlerin kasımda mahkemeye çıkması bekleniyor.



Yeni Güney Galler yasalarına göre, hayvanlara eziyet etmekten suçlu bulunanlar 5 yıla kadar hapis ve 22 bin Avustralya doları (16 bin ABD doları) cezaya çarptırılabiliyor.



Kanguruların özellikle güney sahilinde yaygın olarak görüldüğü Avustralya'da her yıl yaklaşık 50 bin hayvana eziyet şikayeti araştırılıyor.

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