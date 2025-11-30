Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı, bir pilot öldü
30.11.2025 10:43
Son Güncelleme: 30.11.2025 10:57
AA
Avustralya'da küçük uçakların havada çarpışması sonucu bir pilot hayatını kaybetti. Uçaklardan biri ormanlık alana düşerken diğer güvenli şekilde iniş yaptı.
Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinin güneybatısında iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
NSW polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Wedderburn bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, uçaklardan birinin yakındaki ormanlık alana düştüğü, pilotun kaza yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
Diğer uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve pilotunun yaralanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.