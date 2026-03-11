Avustralya'da iltica krizi. İranlı kadın futbolcu karar değiştirdi
Yedi kişiden biri kararını değiştirince, Avustralya hükümeti diğer altı kadını başka bir yere yerleştirmek zorunda kaldı.
Avustralya’da bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından yedi kişi sığınma talebinde bulunmuştu. Oyunculardan birinin karar değiştirerek İran Büyükelçiliği ile iletişime geçmesi üzerine Avustralya yetkilileri diğer altı kişiyi acilen başka bir yere taşımak zorunda kaldı.
Asya Kupası için Avustralya’da bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından sığınma talebinde bulunan yedi kişiden biri kararını değiştirince, Avustralya hükümeti güvenlik gerekçesiyle diğer altı kadını aceleyle başka bir yere taşımak zorunda kaldı.
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, parlamentoda yaptığı açıklamada, sığınma teklifini kabul eden kadınlardan birinin daha sonra takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra ülkeyi terk etmeye karar verdiğini söyledi.
Burke, söz konusu oyuncunun İran Büyükelçiliği ile iletişime geçerek alınmayı talep ettiğini belirtti. Bunun üzerine Avustralya makamlarının diğer oyuncuların güvenliği için derhal yer değiştirme talimatı verdiğini ifade etti.
FUTBOLCULAR GİZLİ BİR YERDE KALIYORDU
Sığınma talebinde bulunan kadın futbolcular, Brisbane kentinde gizli bir yerde tutuluyordu. Oyuncuların güvenliği Avustralya Federal Polisi tarafından sağlanıyordu.
Kadınların güvenliğine ilişkin endişeler, İran devlet medyasının geçen hafta futbolcuları “hain” ilan etmesinin ardından artmıştı. Bunun nedeni, takımın Asya Kupası’ndaki ilk maç öncesinde İran milli marşını söylememesi olmuştu.
İRAN YÖNETİMİNDEN “GERİ DÖNÜN” ÇAĞRISI
İran Dışişleri Bakanlığı da Avustralya’nın sığınma girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada futbolculara “İran sizi açık kollarla bekliyor.” diyerek ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.
İran’da rejime yönelik muhalefetin sert biçimde bastırıldığı ve özellikle kadınlara yönelik uygulamaların sık sık eleştirildiği biliniyor.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin kadınlara sığınma seçeneği sunmasının nedeninin İran’daki bu durum olduğunu söyledi.
YEDİ KİŞİ SIĞINMA TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ
Salı günü açıklama yapan Bakan Burke, İran kafilesinden altı oyuncu ve bir teknik ekip üyesi olmak üzere yedi kişinin Avustralya’nın kalıcı oturum teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
Avustralyalı yetkililer, oyuncularla refakatçiler olmadan özel görüşmeler yaparak kararlarını özgürce vermelerini sağlamaya çalıştı.
Takımın geri kalan üyeleri ise turnuvanın ardından Malezya’ya gitmek üzere Sidney’den ayrıldı.
TAKIM ÜZERİNDE BASKI İDDİALARI
İran Kadın Milli Futbol Takımı Asya Kupası’nda oynadığı üç grup maçını da kaybederek turnuvaya erken veda etti.
Takımın ilk maç öncesinde milli marşı söylememesi büyük tartışma yaratmıştı. Takıma yakın kaynaklar, futbolcuların daha sonraki maçlarda marşı söylemeleri için ailelerine yönelik tehditler aldıklarını öne sürdü.
Avustralya’daki İranlı topluluk üyeleri de oyunculara destek vermek için maçlara katıldı ve bazı gruplar takımın İran’a dönmesini engellemeye çalıştı.
SIĞINMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Avustralya hükümeti, sığınma talebinde bulunan altı kişinin kalıcı oturum sürecinin yakında başlatılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Burke, oyuncuların yaşadıkları olayların ardından uzun bir hukuki mücadele vermek zorunda kalmamaları için gerekli adımların atılacağını söyledi.
Burke ayrıca İran rejiminin sertlik yanlısı güçleri olarak bilinen Devrim Muhafızları’na bağlı kişilere turnuva için vize verilmediğini de belirtti.