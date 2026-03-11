Avustralya'da iltica krizi. İranlı kadın futbolcu karar değiştirdi

Asya Kupası için Avustralya’da bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından sığınma talebinde bulunan yedi kişiden biri kararını değiştirince, Avustralya hükümeti güvenlik gerekçesiyle diğer altı kadını aceleyle başka bir yere taşımak zorunda kaldı.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, parlamentoda yaptığı açıklamada, sığınma teklifini kabul eden kadınlardan birinin daha sonra takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra ülkeyi terk etmeye karar verdiğini söyledi.

Burke, söz konusu oyuncunun İran Büyükelçiliği ile iletişime geçerek alınmayı talep ettiğini belirtti. Bunun üzerine Avustralya makamlarının diğer oyuncuların güvenliği için derhal yer değiştirme talimatı verdiğini ifade etti.

FUTBOLCULAR GİZLİ BİR YERDE KALIYORDU

Sığınma talebinde bulunan kadın futbolcular, Brisbane kentinde gizli bir yerde tutuluyordu. Oyuncuların güvenliği Avustralya Federal Polisi tarafından sağlanıyordu.

Kadınların güvenliğine ilişkin endişeler, İran devlet medyasının geçen hafta futbolcuları “hain” ilan etmesinin ardından artmıştı. Bunun nedeni, takımın Asya Kupası’ndaki ilk maç öncesinde İran milli marşını söylememesi olmuştu.

İRAN YÖNETİMİNDEN “GERİ DÖNÜN” ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı da Avustralya’nın sığınma girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada futbolculara “İran sizi açık kollarla bekliyor.” diyerek ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

İran’da rejime yönelik muhalefetin sert biçimde bastırıldığı ve özellikle kadınlara yönelik uygulamaların sık sık eleştirildiği biliniyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin kadınlara sığınma seçeneği sunmasının nedeninin İran’daki bu durum olduğunu söyledi.