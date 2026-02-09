Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog protestoları. Polisin müdahalesi sert oldu

POLİS GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE ETTİ

NSW polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahale etti.

Eyaletin parlamento binasına doğru ilerlemek isteyen kalabalık, barikatları aşmaya çalışırken polisle arbede yaşandı.

NSW polisi protestolarda 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeşiller Partisi senatörü David Shoebridge, bir protestocunun bir grup polis tarafından defalarca yumruklandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Shoebridge, göstericinin ellerini havaya kaldırmasına rağmen polisin şiddetini sürdürdüğünü ifade etti.

Gösterinin organizatörü Josh Lees ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polislerin "Sydney'deki binlerce barışçıl protestocuya şiddetli bir şekilde saldırdığını" kaydetti.

Lees, polisin göstericilere biber gazı sıktığını ve kalabalığı hareket etmemesi için sıkıştırdığını aktardı.

New South Wales eyaletinde polise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti öncesinde ek yetkiler tanınmıştı.

Sydney kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, üç gün sürecek ziyaret boyunca şehir genelinde yaklaşık 3 bin 500 polis görevlendirilmişti.