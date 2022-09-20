Avustralya'da karaya vuran kaşalot balinaları öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.09.2022 - 11:38

Avustralya'da karaya vuran kaşalot balinaları öldü
Fotoğraf: Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı (NRE Tas).

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BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) kaşalot balinalarının karaya vurduğunu gören yerel halk, durumu yetkililere bildirdi.

DAHA FAZLASI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Yetkililer, 14 genç kaşalot balinasının öldüğü bölgede havadan yapılacak aramayla daha fazla karaya vuran deniz canlısı olup olmadığına bakılacağını aktardı.

Avustralya'da karaya vuran kaşalot balinaları öldü - 1 Avustralya'da karaya vuran kaşalot balinaları öldü.

Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğini kaydetti.

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