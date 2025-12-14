Avustralya'da katliam. Silahlı saldırıda en az 16 kişi yaşamını yitirdi

BAŞBAKAN ALBANESE: HANUKA'DA YAHUDİLER HEDEF ALINDI

Reuters haber ajansının aktardığına göre polis, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “Bugün erken saatlerde Bondi Plajı’nda iki kişi tarafından halka açık bir alanda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis operasyonu sürüyor. İkinci şüpheli saldırganın durumunun kritik olduğu bildirildi.”

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise yaptığı açıklamada, “Bondi'deki görüntüler şok edici ve son derece üzücü. Polis ve acil durum ekipleri sahada, hayat kurtarmak için çalışıyor” dedi.

“Bondi Plajı'nda akıl almaz bir kötülük yaşandı” diyen Albanese, olayın Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın ilk gününde Yahudi Avustralyalıları hedef olan bir saldırı olduğunu söyledi.