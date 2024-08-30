Avustralya'da kimyasal taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan otoyolda amonyum nitrat taşıyan bir kamyon ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, kimyasal sızıntı nedeniyle bölgenin boşaltılması uyarısı verildi.

Avustralya'da kimyasal taşıyan kamyon kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

'daki haber portalı News'in haberinde, Queensland polisinin Bruce Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin açıklamasına yer verilerek, 42,5 ton amonyum nitrat taşıyan bir kamyon ve ticari aracın karıştığı kazada 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsünün ise yaralı şekilde çıkartıldığı kaydedildi.

Kaza sonrası patlamanın meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, "Kamyondan kimyasal sızıntı mevcut. 2,5 kilometrelik bir alanda yasak bölge oluşturuldu. Bu bölge sınırları içerisinde olan vatandaşlara bulundukları yerden ayrılmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrılabilme durumları olmayanlar ise pencere, kapı ve klimalarını kapatsın." ifadelerine yer verildi.

Polis tarafından olay yerinden yükselen dumanları gösteren bir fotoğraf paylaşılırken, bölge sakinleri ise "huzursuz ve gergin" olduklarını aktardı.

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