Avustralya'da kömür madeninde yangın: Müdahale çalışmaları devam ediyor

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki "Grosvenor" kömür madeninde dün yangın çıktı.  Yangını söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor.

Avustralya'da kömür madeninde yangın: Müdahale çalışmaları devam ediyor

ABC News'un haberine göre, yetkililer, Queensland'deki Grosvenor kömür madeninde dün çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Tüm işçilerin madenden güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtilen açıklamada, yangına müdahalenin gece boyu sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, madenin geçici olarak kapatılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yangından kaynaklanan dumanın birkaç gün daha devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, çevre sakinlerine evden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

Söz konusu madende Mayıs 2020'de meydana gelen patlamada 5 işçi yaralanmıştı.

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