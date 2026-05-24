Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Isırılan 1 kişi öldü

Avustralya 'da bir ay içinde ikinci kez ölümcül köpekbalığı saldırısı gerçekleşti. Ülkenin kuzeydoğusundaki Kennedy Shoal resifine yakın bir noktada 39 yaşındaki bir kişinin köpekbalığı saldırısına uğradığı ve balık tarafından ısırıldığı ifade edildi.

Köpekbalığının 39 yaşındaki kişi resifte balık tutarken saldırdığı kaydedildi.

Queensland Polis Teşkilatı sözcüsünün açıklamasına göre adadan 45 kilometre açıkta yer alan sığ resifte gerçekleşen saldırının ardından ısırılan kişinin kıyıya getirildiği ancak kısa süre sonra hayatını kaybettiği ifad edildi. Köpekbalığı tarafından öldürülen kişinin kimliği ve insanı öldüren köpekbalığının türü açıklanmadı.

Geçen hafta da Avustralya'nın Perth kenti yakınlarındaki Rottnest Adası'nda da bir köpekbalığı saldırısı daha gerçekleşmiş, saldırıya uğrayan bir 38 yaşındaki bir kişi de olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çevre koruma gruplarından alınan bilgilere göre, Avustralya'da her yıl yaklaşık 20 köpekbalığı saldırısı yaşanıyor. Bu saldırıların büyük çoğunluğunun ölümcül olmadığı ifade edilirken ülkenin plajlarında boğulan insan sayısının daha fazla olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında da yine Avustralya’da, New South Wales eyaletinde 48 saat içinde 4 köpek balığı saldırısı gerçekleşmiş bir sörfçünün bacağı köpekbalığı saldırısında kopmuştu . Bazı bölgelerde yüzücüler ve sörfçüler plajlardan uzak durmaları konusunda uyarılmıştı.