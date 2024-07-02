Avustralya'da kuş gribi McDonald's kahvaltılarını vurdu

Avustralya'da patlak veren ve çoğu yumurta çiftliği olmak üzere 11 kümes hayvanı tesisini vuran kuş gribi salgını fast food zincirlerini de etkisi altına aldı. Yumurta tedarik etmede sıkıntı yaşadığını açıklayan McDonald's, Avustralya genelinde kahvaltı servisinin bir ila bir buçuk saat erken sonlandırılacağını açıkladı.

Avustralya'da kuş gribi McDonald's kahvaltılarını vurdu
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'da McDonald's, yaklaşık 1,5 milyon tavuğun kesilmesine yol açan kuş gribi salgınlarının neden olduğu yumurta sıkıntısının ardından kahvaltı servis saatlerini 1 veya 1,5 saat geriye çektiğini açıkladı.

McDonald's Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok perakendeci gibi biz de sektördeki mevcut zorluklar nedeniyle yumurta tedarikini dikkatli bir şekilde yönetiyoruz" ifadelerine yer vererek bugünden itibaren kahvaltı servisini öğle vakti yerine sabah 10.30'da bitireceğini duyurdu.

11 TESİSİ VURDU

Fast food şirketi McDonalds, "Avustralyalı çiftçilerimiz ve tedarikçilerimizle bu durumu mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çok çalışıyoruz" dedi.

Avustralya, mayıs ayından bu yana güneydoğusunda çoğu yumurta çiftliği olmak üzere 11 kümes hayvanı tesisini vuran çeşitli yüksek patojenik kuş gribi türlerinin salgınlarıyla mücadele ediyor.

YUMURTA TEDARİKİNDE AKSAKLIK

Avustralya'da yumurtlayan tavukların yüzde 10'undan daha azı salgından etkilendi ve yetkililer virüsü başarılı bir şekilde kontrol altına aldıklarını söylüyor. Ancak bazı perakendeciler müşterilerin satın alabileceği yumurta sayısına sınır koymaya devam ediyor.

Sektör kuruluşu Australian Eggs'in genel müdürü Rowan McMonnies geçen hafta yaptığı açıklamada, bazı mağazalardaki rafların gün sonuna doğru boşalmasıyla yumurta tedarikinde bazı aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Kuş gribi çiftlik hayvanlarına yabani kuşlardan bulaşıyor. Hükümet, 2024 enfeksiyonunun Avustralya'da 1976'dan bu yana görülen 10. salgın olduğunu ve her birinin kontrol altına alınarak ortadan kaldırıldığını açıkladı.

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