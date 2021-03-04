Avustralya’da kutu deniz anası çarpması sonucunda 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç kutu denizanası çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Boyu 3 metreyi bulabilen bu hayvanlar, dünyanın en zehirli zanlıları olarak kabul ediliyor.

ntv.com.tr 04.03.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 12:56

Avustralya’da kutu deniz anası çarpması sonucunda 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi

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Queensland Polisi’nden yapılan açıklamada, 22 Şubat tarihinde Cape York'taki Bamaga sahilinde yüzen 17 yaşındaki bir erkeğin kutu denizi anası tarafından çarpıldığı, ardından Townsville Hastanesi’ne kaldırıldığı hatırlatıldı. Yetkililer, olaydan bir hafta sonra gencin yaşam desteğinin çekildiğini duyurdu. 

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ CANLISI

Sahip olduğu köşeli şeklinden dolayı kutu deniz anası olarak adlandırılan hayvanlar dünyanın en zehirli canlısını olarak kabul ediliyor ve boyları 3 metreyi bulabiliyor. 


Zehirli ceplerle kaplı uzun dikenli dokunaçlara sahip olan kutu deniz anaları, insanlara veya hayvanlara temas ettiklerinde felç, kalp krizi ya da  ölüme yol açabiliyor. Ölümcül kutu denizanası çeşitleri, çoğunlukla kuzey Avustralya açıklarındaki tropikal sularda yaşıyor.

Bu bölgedeki plajlarda halkı "denizanası mevsimi sırasında suya girmemeleri” konusunda uyaran tabelalar bulunuyor ve Kasım ile Mayıs ayları arasındaki dönemin özellikle tehlikeli olduğunu ifade ediliyor. 

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