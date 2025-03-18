Avustralya'da melioidoz salgını: 20 kişi hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland eyaletinde Kasım 2024'te şiddetli yağışların başlamasından bu yana 125 melioidoz vakasının kayda geçtiği bildirildi. Kuzeydeki Townsville kentinde yaşlı bir adamın hayatını kaybetmesiyle eyalet genelinde melioidoz hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısı 20'ye ulaştı. Yetkililer, şiddetli yağışların sürmesi beklenen Queensland'de, yaşlılara ve kronik hastalara çamurdan uzak durma çağrısında bulundu.

Melioidoz Çamur parçacıklarının solunması veya kirli suyla temas ile bulaşıyor.



Queensland Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışan Prof. Dr. Paul Griffin, salgının neden olduğu ölümlerin beklenenden fazla olduğunu belirterek, vakaları azaltmak ve can kayıplarını önlemek için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.