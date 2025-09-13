Avustralya'da on binler bir kez daha Gazze için yürüdü

Avustralya'nın birden fazla bölgesinde de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, Filistin'e destek verildi.



ABC News'un haberine göre, Aborjin ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yerli Egemenliği" protestosu için Avustralya'nın Melbourne kentinde toplandı.



Ülkenin başkenti Canberra'da ise faşizm ve ırkçılığa karşı yapılan protestoya yaklaşık 200 kişi katılırken, göstericilerin Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdığı görüldü.



Perth kentindeki göçmen karşıtı bir yürüyüşe karşıt düzenlenen protestoda ise Filistin'e destek çağrısında bulunuldu. Polis yetkilileri, her iki kalabalığı da şehir içinde yürürken kontrol ederek, yollarının kesişmemesini sağladı.

YENİ ZELANDA DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki "İnsanlık Yürüyüşü"ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı.



Aotea Meydanı'nda başlayan ve Victoria Parkı'nda sona eren yürüyüşe katılanlar, Yeni Zelanda hükümetini İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.



Etkinliğin organizatörleri, temel talepleri olan yaptırıma ek olarak, derhal koşulsuz ateşkes ilan edilmesi, yardımların Gazze'ye güvenli girebilmesi için ablukanın derhal sona erdirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.



Protestocular, Filistin bayrakları sallayarak "Soykırımı normalleştirmeyin" ve "Omurganız olsun, Filistin'in yanında durun" sloganları attı.



Etkinliği düzenleyen ve "Filistin halkının kendi topraklarında özgürlük, adalet ve haysiyet için verdiği mücadeleyi" destekleyen, Maori liderliğindeki bir grup olan "Filistin için Aotearoa"nın sözcüsü Nadine Mortaja, bunun, Yeni Zelanda tarihinde Filistin için düzenlenen en büyük yürüyüş olduğunu söyledi.