Avustralya'da orman yangını: 2 ölü

Eyalete bağlı Millmerran kasabasında çıkan yangında ise 50 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 1 evin ise yandığı belirtildi.



En az 100 farklı yangının devam ettiği Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde de 72 farklı noktada yangınla mücadele ediliyor.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 900 itfaiyecinin müdahale ettiği yangınların 23’ü henüz kontrol altına alınamadı.



Geçtiğimiz hafta eyalette çıkan yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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