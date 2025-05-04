Avustralya’da seçimi İşçi Partisi kazandı: Öncelik “karanlık gölge” ile mücadele

Avustralya’da yapılan seçimlerde iktidardaki İşçi Partisi sandıktan birinci çıktı. Hazine Bakanı Jim Chalmers, seçim sonuçlarının netlik kazanmaya başlamasının ardından bugün yaptığı açıklamada, yeni İşçi Partisi hükümetinin önceliği ABD-Çin hattında tırmanın ticaret savaşının “karanlık gölgesinin” ele alınmasına vereceğini belirtti.



İşçi Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Anthony Albanese, Avustralya’da son 20 yılda arka arkaya iki seçimi de kazanan ilk başbakan oldu. Albanese, bugün yaptığı açıklamada, disiplinli ve düzenli bir hükümete liderlik edeceğini, Avustralyalıların da birliğe oy verdiğini anlattı.



MUHAFAZAKAR PARTİ LİDERİ MECLİS DIŞI KALDI



ABC haber sitesinin aktardığına göre, merkez soldaki İşçi Partisi, seçimin ardından Meclis’te 77 olan sandalye sayısını en az 86’ya çıkaracak. Oyların dörtte üçünün sayıldığı ülkede oy sayma sürecinin pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.



Avustralya’da yapılan seçimde, geçen hafta Kanada’da yaşananlara benzer bir şekilde, muhafazakar muhalefet lideri Peter Dutton, Meclis’teki sandalyesini kaybetti.



Albanese ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tıpkı ilk dönememizde olduğu gibi ikinci dönemimizde de disiplinli ve düzenli bir hükümet olacağız” diye konuştu. Avustralya Başbakanı, “Avustralya halkı bölünmeden ziyade birliğe oy verdi” değerlendirmesinde bulundu.



“ODAK NOKTAMIZ KÜRESEL EKONOMİK BELİRSİZLİK”



Anketler, mart ayına kadar dokuz ay boyunca, muhalefetteki muhafazakar koalisyonunu birinci sırada gösteriyordu. İktidardaki İşçi Partisi'nin enflasyonu ele alma tarzı konusunda yaşanan endişe bunun temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyordu.

Fakat muhafazakarların ABD’deki Donald Trump yönetiminin yaptığı gibi federal işgücünde kesintiye gideceklerini açıklaması üzerine ibre Liberal Parti lehine döndü. ABD Başkanı Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak ilan ettiği 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergisi tarifeleri de seçmenlerin rahatsızlığını artırdı.



Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, ABC’ye yaptığı açıklamada, “Derhal odak noktamız olacak konu; küresel ekonomik belirsizlik, ABD ve Çin ile bunun bizim için ne anlama geldiği” diye konuştu. Avustralyalı bakan, “Özellikle ABD ve Çin arasında olanlar küresel ekonominin üzerine karanlık bir gölge düşürüyor. Bu belisizliği idare etme yetimiz olmalı ve olacak” değerlendirmesinde bulundu.