Avustralya’da silahlı saldırı: İki polis öldü, biri yaralı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki polis memuru silahla vurularak hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili ayrıntı vermedi ancak kamu yayıncısı ABC dahil birçok yerel medya kuruluşu, iki polisin öldüğünü, birinin yaralandığını ve saldırganın kaçtığını aktardı.

Çatışma, eyaletin kuzeydoğusunda, dağ eteğinde bulunan Porepunkah kasabasında meydana geldi.

ARAMA EMRİ ÜZERİNE GİTMİŞLERDİ

Victoria Polis Teşkilatı, yaptığı açıklamada, “Soruşturma hala aktif durumda. Operasyonel olarak güvenli olduğunda daha fazla bilgi paylaşacağız. Bölgeden uzak durmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

The Age gazetesine göre polis ekipleri, cinsel istismar iddialarıyla ilgili bir arama emrini yerine getirmek için olay yerine gitmişti. Ayrıntılar henüz paylaşılmadı.