Avustralya'da silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya polisi, Sidney kentinin Bondi Plajı'nda silah sesleri ve yaralanmaların bildirilmesinin ardından iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıda yaralanan 13 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Avustralya ulusal televizyonu ABC ve İngiliz Sky News, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yeni Güney Galler polisi, X'te yayınladığı bir gönderide “Polis operasyonu devam ediyor ve insanlara bu bölgeden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de yaptığı açıklamada, “Bondi'deki görüntüler şok edici ve son derece üzücü. Polis ve acil durum ekipleri sahada, hayat kurtarmak için çalışıyor” dedi. Öte yandan Avustralya muhalefeti, Bondi sahilindeki saldırıda çok fazla kayıp olduğunu ifade etti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın hedef alındığını söyledi. Herzog, “Sidney’deki kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz, Bondi Plajı’nda Hanuka’nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

ABC televizyon kanalı, yerde bir ateşli silah gibi görünen bir nesnenin ve olay yerinde insanlara yardım eden polislerin görüntülerini yayınladı. X'te dolaşan videolar, Bondi Plajı'ndaki insanların çok sayıda silah sesi ve polis sirenleri duyulurken dağıldığını gösteriyor.

Başbakan Albanese'nin sözcüsü, “Bondi'de aktif bir güvenlik durumu olduğunun farkındayız. Civardaki insanları NSW Polisi'nden gelen bilgileri takip etmeye çağırıyoruz” dedi.