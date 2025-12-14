Avustralya'da silahlı saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi
14.12.2025 12:30
Son Güncelleme: 14.12.2025 14:25
Derya Doğan
Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda bir kutlamaya silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi gözaltına alınırken en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırının Hanuka kutlayan Yahudilere yapıldığını açıkladı.
Avustralya polisi, Sidney kentinin Bondi Plajı'nda silah sesleri ve yaralanmaların bildirilmesinin ardından iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Avustralya ulusal televizyonu ABC ve İngiliz Sky News, saldırıda biri saldırgan, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Avustralya polisi, 11 kişinin yaralı olduğunu, bunlardan ikisinin polis olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırıyı iki kişinin düzenlediği, ancak üçüncü bir saldırgan olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.
Törende binden fazla katılımcının olduğunu belirten polis, saldırıyı “terör olayı" olarak nitelendirdi.
Ayrıca hayatını kaybeden saldırganla bağlantılı bir araçta el yapımı patlayıcı tespit edildiği, bomba imha ekiplerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.
Saldırıyı düzenlediği belirtilen iki kişinin görüntüleri paylaşıldı.
BAŞBAKAN ALBANESE: HANUKA'DA YAHUDİLER HEDEF ALINDI
Reuters haber ajansının aktardığına göre polis, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “Bugün erken saatlerde Bondi Plajı’nda iki kişi tarafından halka açık bir alanda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis operasyonu sürüyor. Aralarında saldırganlardan biri olduğu düşünülen bir erkeğin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. İkinci şüpheli saldırganın ise durumunun kritik olduğu bildirildi.”
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, “Bondi'deki görüntüler şok edici ve son derece üzücü. Polis ve acil durum ekipleri sahada, hayat kurtarmak için çalışıyor” dedi.
“Bondi Plajı'nda akıl almaz bir kötülük yaşandı” diyen Albanese, olayın Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın ilk gününde Yahudi Avustralyalıları hedef olan bir saldırı olduğunu söyledi.
Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.
İSRAİL'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR
İsrail'den de saldırının hemen ardından açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Hanuka Bayramı'nın saldırının hedefi olduğunu söyledi. Herzog, “Sidney’deki kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz, Bondi Plajı’nda Hanuka’nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da saldırının, Avustralya'da son iki yılda artan antisemitizmin sonucu olduğunu öne sürdü. Saar, "Sayısız uyarı sinyali alan Avustralya hükümeti aklını kullanmalıdır" dedi.