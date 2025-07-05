Avustralya’da sinagogun kapısı ateşe verildi: Şüpheli aranıyor

Avustralya polisi, Melbourne kentinde bir sinagoga kundaklama saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Polisin açıklamasına göre, Şabat yemeği için içeride yaklaşık 20 kişinin olduğu sırada sinagogun kapısı ateşe verildi.

Victoria Eyaleti Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu eylemin şu anda “terör eylemi” olarak değerlendirilmediği belirtildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ÖLÜ YA DA YARALI YOK



Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Avustralya polisi, 4 Temmuz Cuma akşamı geç saatlerde bir açıklama yaparak Melbourne’deki bir sinagogun kapısını kasıtlı olarak ateşe veren bir erkeği aradıklarını duyurdu.



Polis, sinagogun girişindeki alevlerin itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı.



Polis, olaya ilişkin açıklamasında, “Olay sırasında sinagogun içinde yaklaşık 20 kişi bulunuyordu” bilgisini verdi. Polisin açıklamasında, “antisemitik ya da nefret temelli davranışların toplumda yerinin olmadığı” ifade edildi.



“SAİK VE İDEOLOJİ SORUŞTURMA SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK”



Victoria Emniyeti’nden Zorka Dunstan, sinagogda yaşanan bu olayı “ciddi bir suç” olarak nitelendirdi. Polis, şüphelinin olduğu video görüntülerini de paylaştı.



Dunstan, basına yaptığı açıklamada, “bu suçların iğrenç ve tiksindirici olduğunu” belirtti, “Ancak bu aşamada bunu bir terör olayı ilan etmiyoruz” diye konuştu.



Soruşturma devam ederken fail ya da faillerin niyetinin ve ideolojisinin değerlendirileceğini söyleyen Dunstan, “Şu anda bunu ciddi bir suç eylemi olarak kategorize ediyoruz ve buna göre müdahalede bulunuyoruz” dedi.



Sinagog başkanı Danny Segal da Avustralya toplumuna cemaatinin yanında durma çağrısında bulundu.

