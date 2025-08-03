Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü: 100 bin kişi köprüyü kapattı
Avustralya tarihinin en büyük kalabalığı, Sidney Liman Köprüsü’nde Gazze’deki savaşa karşı yürüdü. Polis yetkilileri, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı gösterinin şimdiye kadar düzenlenen en büyük protesto olduğunu belirtti.
Avustralya’nın Sidney kentinde, aralarında Julian Assange, eski dışişleri bakanı Bob Carr ve hükümet milletvekili Ed Husic’in de bulunduğu en az 100 bin kişi Gazze için yürüdü.
Dünyaca ünlü Sidney Liman Köprüsü, Pazar günü saat 11.30’da trafiğe kapatıldı. Bazı tahminlere göre katılım 300 bine yaklaştı.
YAĞMURA RAĞMEN YÜRÜYÜŞ DEVAM ETTİ
Göstericiler şehir merkezindeki Lang Park’ta toplanarak şiddetli yağmur altında 1,2 kilometrelik köprü boyunca yürüdü. Yürüyüş saat 13.00’te başladı.
Organizatörlerden Josh Lee, “Bu, bir soykırımı durdurmak için insanlık adına yapılan bir yürüyüş. Politikacılar artık halkın sesini dinlemeli ve İsrail’e yaptırım uygulamalı” dedi.
POLİS MÜDAHELESİ YAPILDI
Yürüyüşün ABD konsolosluğu önünde sona ermesi planlanıyordu. Ancak saat 15.00 civarında polis, kamu güvenliği gerekçesiyle yürüyüşün durdurulması talimatını içeren bir toplu mesaj gönderdi. Helikopterden yapılan anonslarla göstericiler geri dönmeye çağrıldı.
EN BÜYÜK PROTESTO GÖSTERİSİ
Polis 90 bin kişinin yürüdüğünü açıklarken, organizatörler katılımın 300 bine yaklaştığını savundu. Polis yetkilileri, bunun bugüne kadar gördükleri en büyük protesto olduğunu vurguladı.
Yürüyüşte “İnsanlık İçin Yürüyüş – Gazze’yi Kurtarın” yazılı pankart taşıyanlar arasında, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve ülkenin eski dışişleri bakanı Bob Carr da vardı. Carr, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yaptırım uygulanması ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunmuştu.
Avustralya, Gazze'de savaşın bitirilmesi için çağrılarda bulunuyor. Ancak bugüne kadar Filistin devletini tanıma yönünde bir karar ya da irade beyanı açıklamadı.
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