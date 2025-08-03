Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü: 100 bin kişi köprüyü kapattı

Avustralya tarihinin en büyük kalabalığı, Sidney Liman Köprüsü’nde Gazze’deki savaşa karşı yürüdü. Polis yetkilileri, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı gösterinin şimdiye kadar düzenlenen en büyük protesto olduğunu belirtti.

Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü: 100 bin kişi köprüyü kapattı

’nın Sidney kentinde, aralarında Julian Assange, eski dışişleri bakanı Bob Carr ve hükümet milletvekili Ed Husic’in de bulunduğu en az 100 bin kişi için yürüdü.

Dünyaca ünlü Sidney Liman Köprüsü, Pazar günü saat 11.30’da trafiğe kapatıldı. Bazı tahminlere göre katılım 300 bine yaklaştı.

YAĞMURA RAĞMEN YÜRÜYÜŞ DEVAM ETTİ

Göstericiler şehir merkezindeki Lang Park’ta toplanarak şiddetli yağmur altında 1,2 kilometrelik köprü boyunca yürüdü. Yürüyüş saat 13.00’te başladı.

Organizatörlerden Josh Lee, “Bu, bir soykırımı durdurmak için insanlık adına yapılan bir yürüyüş. Politikacılar artık halkın sesini dinlemeli ve İsrail’e yaptırım uygulamalı” dedi.

POLİS MÜDAHELESİ YAPILDI

Yürüyüşün ABD konsolosluğu önünde sona ermesi planlanıyordu. Ancak saat 15.00 civarında polis, kamu güvenliği gerekçesiyle yürüyüşün durdurulması talimatını içeren bir toplu mesaj gönderdi. Helikopterden yapılan anonslarla göstericiler geri dönmeye çağrıldı.

Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü: 100 bin kişi köprüyü kapattı - 1

EN BÜYÜK GÖSTERİSİ

Polis 90 bin kişinin yürüdüğünü açıklarken, organizatörler katılımın 300 bine yaklaştığını savundu. Polis yetkilileri, bunun bugüne kadar gördükleri en büyük protesto olduğunu vurguladı.

Yürüyüşte “İnsanlık İçin Yürüyüş – ’yi Kurtarın” yazılı pankart taşıyanlar arasında, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve ülkenin eski dışişleri bakanı Bob Carr da vardı. Carr, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yaptırım uygulanması ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunmuştu.

, Gazze'de savaşın bitirilmesi için çağrılarda bulunuyor. Ancak bugüne kadar Filistin devletini tanıma yönünde bir karar ya da irade beyanı açıklamadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...