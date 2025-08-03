Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü: 100 bin kişi köprüyü kapattı

Yürüyüşün ABD konsolosluğu önünde sona ermesi planlanıyordu. Ancak saat 15.00 civarında polis, kamu güvenliği gerekçesiyle yürüyüşün durdurulması talimatını içeren bir toplu mesaj gönderdi. Helikopterden yapılan anonslarla göstericiler geri dönmeye çağrıldı.

Organizatörlerden Josh Lee, “Bu, bir soykırımı durdurmak için insanlık adına yapılan bir yürüyüş. Politikacılar artık halkın sesini dinlemeli ve İsrail’e yaptırım uygulamalı” dedi.

Dünyaca ünlü Sidney Liman Köprüsü, Pazar günü saat 11.30’da trafiğe kapatıldı. Bazı tahminlere göre katılım 300 bine yaklaştı.

Avustralya ’nın Sidney kentinde, aralarında Julian Assange, eski dışişleri bakanı Bob Carr ve hükümet milletvekili Ed Husic’in de bulunduğu en az 100 bin kişi Gazze için yürüdü.

EN BÜYÜK PROTESTO GÖSTERİSİ

Polis 90 bin kişinin yürüdüğünü açıklarken, organizatörler katılımın 300 bine yaklaştığını savundu. Polis yetkilileri, bunun bugüne kadar gördükleri en büyük protesto olduğunu vurguladı.

Yürüyüşte “İnsanlık İçin Yürüyüş – Gazze’yi Kurtarın” yazılı pankart taşıyanlar arasında, Wikileaks kurucusu Julian Assange ve ülkenin eski dışişleri bakanı Bob Carr da vardı. Carr, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yaptırım uygulanması ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunmuştu.

Avustralya, Gazze'de savaşın bitirilmesi için çağrılarda bulunuyor. Ancak bugüne kadar Filistin devletini tanıma yönünde bir karar ya da irade beyanı açıklamadı.

