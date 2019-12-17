Avustralya'da Türk diplomatların katillerini yakalatana ödül verilecek

Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve güvenlik ataşesi Engin Sever’in görevleri başında öldürülmelerinin 39’uncu yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.



Şehit diplomatların katillerini yakalamak için terörle mücadele birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğu açıklandı.



Katillerin yakalanmasına yardımcı olacaklara 1 milyon Avustralya doları yani yaklaşık 4 milyon liralık para ödülü verilecek.



Şehit Arıyak ve Sever 17 Aralık 1980'de öldürülmüş; cinayetlerin "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adli terör örgütü tarafından işlendiği iddia edilmişti.

