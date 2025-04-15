Avustralya'da uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

ABC News'in haberine göre acil servis ekipleri, Avustralya'da yerel saatle 07.15 sularında uçak kazasına ilişkin ihbar aldı.



Polis tarafından yapılan açıklamada, uçağın Broken Hill kentinin yaklaşık 260 kilometre kuzeydoğusundaki White Cliffs pistine düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.



Uçakta pilottan başka yolcu olmadığı belirtilen açıklamada, hava aracının modeline ilişkin detaya yer verilmedi.