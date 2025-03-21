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Avustralya'da uçak düştü: Pilot öldü

Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki tek kişi olan pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'da uçak düştü: Pilot öldü

'nın Batı Avustralya eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

ABC News'ün haberine göre, uçak eyaletin Perth kentine yaklaşık 500 kilometre mesafedeki Ogilvie bölgesinde düştü.

Yetkililer, uçaktaki tek kişi olan 60'lı yaşlardaki pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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