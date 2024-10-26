Avustralya'da uçaklar havada çarpıştı: Üç kişi öldü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde iki kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan bir kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı.

Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.