Avustralya'da yeni keşif! Uçan sürüngene ait fosiller bulundu

Avustralya'da 100 milyon yıllık pterozor (uçan sürüngen) türüne ait fosiller bulundu.

Avustralya'da yeni keşif! Uçan sürüngene ait fosiller bulundu

Popular Science dergisinin haberine göre, 'nın Queensland eyaletinde 100 milyon yıl önce yaşamış "Haliskia peterseni" adı verilen uçan sürüngen türüne ilişkin keşif, pterozorların düşünülenin aksine bu bölgede daha yaygın olabileceğini gösterdi.

Bu keşif, nispeten az sayıda pterozor fosili bulunan bir kıtadan gelmesi nedeniyle dikkati çekti.

Çalışmanın yazarlarından Adele Pentland, "Bulunan Haliskia peterseni, yüzde 22 oranında tam. Bu ise onu Avustralya'da bulunan diğer pterozor iskeletinin iki katından daha eksiksiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Yeni bulunan türün iskeleti, Queensland'in büyük bir kısmının su altında olduğu döneme denk geliyor ve yaratığın bu sularda avlandığı değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, pterozorun kanat açıklığının en az 4,6 metre olduğunu tahmin ediyor.

Çalışmanın detayları, "Scientific Reports" isimli dergide yayımlandı.

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