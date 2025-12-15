Avustralya'daki saldırıya dünyadan tepkiler

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınayarak "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesine yer verdi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya'daki saldırıyı şiddetle kınadı. Rubio, saldırıyı "antisemitik" şeklinde nitelendirerek saldırıdaki mağdurlar ve Avustralya halkı için taziyelerini iletti.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırıyı "şiddetle kınadığını" bildirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sydney'deki saldırıyı "terör saldırısı" olarak niteleyerek, yaralılarla ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma mesajı verdi. Avustralya halkının acısını paylaştıklarını belirten Macron, "antisemitik nefretle" mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bu, ortak değerlerimize yönelik bir saldırıdır. Hem Almanya'da hem de dünyanın dört bir yanında antisemitizmle mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "İtalya, her türlü şiddeti ve antisemitizmi bir kez daha kesin bir dille kınarken, kurbanlar için başsağlığı dileklerini iletiyor, yaralılara ve Yahudi topluluklarına en derin taziyelerini sunuyor ve Avustralya halkıyla olan dostluğunu yineliyor." ifadelerine yer verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "Avustralya'daki Yahudi karşıtı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yahudi karşıtlığı ve terörizmi ortadan kaldırmak için yorulmadan çalışmalıyız. Bunların toplumumuzda yeri yoktur. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi ve desteğimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın "Avustralya ve dünyanın her yerindeki Yahudi topluluklarının" yanında olduğunun altını çizerek "Şiddete, antisemitizme ve nefrete karşı birlik içindeyiz." ifadesine yer verdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da saldırı nedeniyle "şok olduğunu" vurgulayarak Avrupa'nın antisemitizmle karşı birlik içinde olduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, saldırının kınanması gerektiğini belirterek Avustralya ile dayanışma mesajı verdi.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de "Antisemitizmin toplumlarımızda yeri yoktur ve buna karşı sarsılmaz bir kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Her zaman." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, "Avustralya'dan gelen haberler şok edici ve endişe verici. Sydney'deki korkunç saldırı çok sayıda insanın ölümüne veya yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve bu alçakça eylem nedeniyle sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saldırıyı kınayarak, bugünün dünyasında terör ve antisemitizme karşı güçlü şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği paylaşımda, saldırıyı esefle kınadığını aktardı. Miçotakis, "Yahudi toplumlarla her yerde dayanışma içindeyiz. Antisemitizm ve nefretin bizim toplumlarımızda yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Hanuka bayramının ilk günü Sydney'de düzenlenen saldırıdan dehşete düştüğünü belirterek Avustralya ile dayanışma mesajı verdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "terörün her türlüsünü kınadıklarını" ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, saldırıyı "güçlü şekilde" kınayarak insanları din temelinde hedef alan saldırıların, meşru gerekçesi olamayacağını vurguladı. Enver, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, Avustralya halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını aktardı.