Avustralya'daki uyuşturucu operasyonunda rekor kırıldı

Avustralya polisi ülkenin en büyük kokain operasyonunu gerçekleştirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 500 milyon dolar değerinde iki tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.



Kaçakçıların uyuşturucuyu Avustralya'ya sokmak için kullandığı balıkçı teknesi Brisbane açıklarında yakalandı. İkisi çocuk 13 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.



Şüphelilerden ikisi tekneyi kullanırken diğer 11 kişinin sahilde uyuşturucu transferi için beklediği aktarıldı.



"Tyrrendor Operasyonu" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında tutuklananlardan birinin Comanchero Outlaw Motosiklet Kulübü'nün Brisbane şubesinin başkan yardımcısı olduğu belirtildi.



Adalet Bakanlığı'na göre motosiklet çeteleri, kulüplerini uyuşturucu kaçakçılığı için paravan olarak kullanıyor.



Uyuşturucunun kaynağı henüz tespit edilemezken soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

