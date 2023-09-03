Avustralya'dan 8 bin kilometrelik kurtarma operasyonu

Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle hava yoluyla tahliyenin mümkün olmaması üzerine istasyona ulaşmak için buz kırıcı RSV Nuyina'nın kullanılacağı belirtildi.



Bailey Yarımadası, Avustralya anakarasına 8 bin kilometre mesafede bulunuyor.



Avustralya Antarktika Programı yetkilileri, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın refahı bizim için en büyük öncelik. Araştırmacının ailesi durum hakkında tam olarak bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verdi.