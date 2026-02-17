Avustralya'dan DAEŞ bağlantılı vatandaşlarına veto: "Geri gelemeyeceksiniz"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, terör örgütü DAEŞ bağlantılı vatandaşlarını geri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Başbakan Albanese, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Al-Roj kampında tutulan terör örgütü DAEŞ bağlantılı 34 Avustralyalı kadın ve çocuğun Avustralya'ya dönmeye çalışmasının başarısız olması üzerine konuştu.

Suriye makamları, prosedürlerin eksik olduğu gerekçesiyle grubu kamptan ayrıldıktan sonra geri çevirmişti. Başbakan Albanese, DAEŞ bağlantılı kişilerin “halifelik isteyenlere destek vermek amacıyla bilerek yurt dışına gittiklerini” söyledi ve hükümetin herhangi bir geri getirme operasyonu yürütmeyeceğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü ve Save the Children gibi sivil toplum kuruluşları, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin tutulduğu bu kamplarda sistematik insan hakları ihlalleri, işkence ve cinsiyete dayalı şiddet yaşandığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Al-Roj kampı, aynı zamanda İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Shamima Begum gibi dünya çapında bilinen figürlere de ev sahipliği yapıyor. Save the Children Avustralya CEO’su Mat Tinkler, çocukların güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve Avustralya yaşam tarzına yeniden entegre edilmesi gerektiğini savunurken, Avustralya hükümeti, 2019 ve 2022'deki sınırlı tahliyelerin aksine artık benzer bir adım atılmayacağını açıkladı.

2024 yılında Beşar Esad rejiminin çöküşü, bölgedeki kontrolü zorlaştırırken kamplarda kalan yabancı uyrukluların durumuna dair belirsizliği derinleştirmişti. Birleşmiş Milletler uzmanları, 50’den fazla ülkeye çağrıda bulunarak vatandaşlarını acilen ülkelerine geri getirmelerini ve rehabilite etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin 5 bin 700'den fazla erkek DAEŞ militanını Suriye'den Irak'a transfer etmesi uluslararası hukuk açısından tepki çekiyor.

Avustralya İçişleri Bakanlığı ise vatandaşların kendi çabalarıyla dönmeleri halinde yasaların en sert haliyle karşılaşacaklarını ve güvenlik birimlerinin durumu yakından takip ettiğini duyurdu.