Avustralya'dan Filistin devleti mesajı: "Biz egemen bir ulusuz"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dün yaklaşık 90 bin kişinin Sydney Liman Köprüsü'nde, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı düzenlediği protestoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, gösterilerin barışçıl geçtiğini ve insanların Gazze'deki insani krize karşı seslerini yükseltmeleri için imkan tanıdığını belirten Albanese, iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.



Albanese, hükümetinin Filistin devletini tanıması halinde Avustralya'nın ABD ile ilişkilerinde karmaşık bir yola girip girmeyeceğine ilişkin soruya, "Biz egemen bir ulusuz. Avustralya, kararlarını egemen bir ulus olarak almaktadır" yanıtını verdi.



Albanese, 30 Temmuz'da da Avustralya'nın, Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliğinin yayımladığı New York Bildirisi'ne imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanımak için uygun koşulların sağlanmasını beklediğini belirtmişti.



Fransa, İngiltere, Kanada, Malta ve Portekiz, Filistin devletini eylülde tanıyacaklarını açıklamıştı.