Avustralya'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım

Avustralya Gençlik Bakanı Anne Aly, Gazze'deki acil insani krize ilişkin düzenlenen uluslararası konferansta, Gazze'ye 10 milyon dolarlık ilave insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.



Aly, yardımın, kıtlık riskiyle karşı karşıya olan Filistinli sivillere gıda sağlamak üzere Dünya Gıda Programına (WFP) yönlendirileceğini belirtti.



Ülkesinin son 8 ayda sağladığı toplam insani yardım miktarının 72,5 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Aly, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine ve bölge genelinde yardım dağıtımına izin vermesi gerektiğini söyledi.



Aly, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanının emrettiği şekilde, yardım akışına izin vermelidir. Filistinli sivillerin çektiği acılar devam edemez." ifadelerini kullandı.



BMGK'NIN ATEŞKES KARARINA DESTEK



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC News Radio'ya verdiği mülakatta, Gazze'de ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını desteklediklerini açıkladı.



Albanese, "Bu, tamamen desteklediğimiz bir plan. Çatışmanın sona erdiğini görmemiz gerekiyor. Esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'de altyapının yeniden inşasına yönelik bir plan görmeliyiz." diye konuştu.