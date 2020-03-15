Avustralya'dan ülkeye girecek herkese 14 gün şartı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye girecek herkesin kendini 14 gün tecrit etmesi şartı getirdiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 09:28

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Sydney’de düzenlediği basın toplantısında Covid-19’un yayılmasını önlemeye yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı.

"Avustralya'ya gelen herkesin 14 gün boyunca kendini tecrit etmeleri gerekecek. Bu çok önemli" diyen Morrison, uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşmalarının da yasaklandığını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının, video konferans yöntemiyle yapılacağını belirten Başbakan Morrison, söz konusu tedbirlerin gece yarısından itibaren geçerli olacağını kaydetti.

Morrison ayrıca, Avustralyalılara diğer insanlarla el sıkışmamayı ve daha fazla “sosyal mesafe” uygulamalarını tavsiye etti.

Covid-19'dan 3 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, vaka sayısı 250’yi geçti.

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