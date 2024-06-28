Avustralya'dan vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısı

Avustralya, İsrail-Lübnan sınırında yükselen gerilim nedeniyle vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeme ve uçuşlar varken ülkeden ayrılma uyarısı" yaptı.

Avustralya'dan vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'daki durumun "son derece istikrarsız" olduğunu ifade etti.

Wong, vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyararak, "Lübnan'daki Avustralyalılar, ticari uçuşlar mevcutken ülkeyi terk etmeli." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Wong, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki havalimanının "kısa süre içinde kapanabilme" ihtimalinin olduğunu belirtti.

HİNDİSTAN DA VATANDAŞLARINI UYARDI

'ın Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'daki Hint vatandaşlarına "son derece dikkatli olmaları ve elçilikle iletişimde kalmaları" uyarısında bulunuldu.

ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

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