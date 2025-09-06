Avustralya'da ölümcül köpek balığı saldırısı: Sahiller kapatıldı

Avustralya’nın Sydney kentinde 57 yaşındaki bir sörfçü, “büyük bir köpek balığının” saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer, nadir görülen bu ölümcül saldırının ardından sahillerin kapatıldığını açıkladı.

Yerel polis, cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte sörf yapan adamın saldırıya uğradığını duyurdu.

Polis yetkilisi John Duncan, deneyimli sörfçünün “birkaç uzvunu kaybettiğini” ve sörf tahtasının da ikiye bölündüğünü söyledi.

SÖRFÇÜYÜ SUYUN ALTINA ÇEKTİ

Duncan, “Hem kendisi hem de tahtası suyun altında kayboldu. Daha sonra bedeni dalgaların üzerinde bulundu” dedi. Olay yerine koşan diğer sörfçüler, adamı sahile çıkarmayı başardı. Ancak ağır kan kaybı nedeniyle yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Yetkililer, adamın geride bir eşi ve küçük bir kız çocuğu bıraktığını belirtti.



SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sörf tahtası ve ceset üzerinde yapılacak incelemeler, saldırının hangi tür köpek balığı tarafından gerçekleştiğini ortaya koyacak. Avustralya kıyılarındaki en ciddi vakaların genellikle büyük beyaz, boğa ve kaplan köpek balıklarıyla bağlantılı olduğu biliniyor.

Saldırının ardından bölgedeki sahiller en az 24 saat süreyle kapatıldı. Hafta sonu için bölgede tüm sörf ve eğitim faaliyetleri iptal edildi. Sahillerde insansız hava araçları ve jet-ski ile devriye gezilmeye başlandı.

AVUSTRALYA'NIN KÖPEK BALIĞI İLE İMTİHANI

Bu, Sydney’de 2022’de İngiliz dalış eğitmeni Simon Nellist’in ölümünden bu yana görülen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı oldu. Ondan önceki ölümcül saldırı ise 1963’te kaydedilmişti.

stralya genelinde 1791’den bu yana bin 280’den fazla köpekbalığı olayı yaşanırken, bunların 250’den fazlası ölümle sonuçlandı.



