Avustralyalı din adamına cinsel istismar cezası

Avustralya 'da Katolik Kilisesi'nin eski kıdemli din adamlarından, Broome'un eski piskoposu Christopher Alan Saunders (76), Batı Avustralya Bölge Mahkemesi'nde görülen davada cinsel istismar suçlarından mahkûm edildi.

Jüri kararıyla sonuçlanan davada Saunders; 2008 ile 2019 yılları arasında iki genç Aborjin kökenli erkeğe yönelik işlediği 13 cinsel suçtan suçlu bulundu. Karara bağlanan maddeler arasında bir rıza dışı cinsel ilişki ile 12 farklı yasadışı eylem ve uygunsuz cinsel saldırı yer alıyor. Mahkeme süresince yürütülen değerlendirmelerde Saunders, üzerine atılı diğer altı suçlamadan ise beraat etti.

Savcılık, "Brother B" olarak da bilinen eski piskoposun Kilise'ye ait mülklerde düzenlediği alkollü toplantılar aracılığıyla genç Aborjin erkeklere ulaştığını ve konumunun sağladığı güç dengesizliğini kullanarak istismarda bulunduğunu kaydetti.

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Suçlamaları reddeden Saunders, temyiz süreci hariç tutulduğunda, Avustralya'da cinsel istismardan mahkûm olan en üst düzey Katolik din adamlarından biri oldu.

İlk olarak 2018'de gündeme gelen iddiaların ardından 2020 yılında görevinden çekilen Saunders'ın istifası, 2021 yılında Papa Fransiskus tarafından kabul edilmişti.

KATOLİK KİLİSESİ'NDE CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI

Katolik Kilisesi’nde çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar vakaları, 20. yüzyılın sonlarından itibaren dünya genelinde sistematik bir kriz olarak ortaya çıktı. Skandallar yalnızca din adamlarının işlediği suçlarla sınırlı kalmadı; kilise hiyerarşisinin, kurumun itibarını korumak adına failleri farklı cemaatlere transfer ederek olayları örtbas ettiği ve kolluk kuvvetlerinden sakladığı tespit edildi. İrlanda, ABD, Şili, Fransa ve Almanya gibi pek çok ülkede açılan soruşturmalar ve bağımsız raporlar, on binlerce mağdurun varlığını ve bu durumun onlarca yıla yayılan kurumsal bir ihmal ve koruma mekanizmasının sonucu olduğunu ispatladı.

Avustralya’da da bu kriz son derece derin ve sarsıcı boyutlarda yaşandı. 2013-2017 yılları arasında Avustralya hükümeti tarafından yürütülen “Institutional Responses to Child Sexual Abuse” (Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kurumsal Tepkiler) konulu Kraliyet Komisyonu (Royal Commission) kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Komisyonun ortaya koyduğu bulgular şöyle:

1980 ile 2015 yılları arasında Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda bulunan çocukların yüzde 7'sinden fazlasının istismara uğradığı, bazı dini düzenlerde ve kurumlarda bu oranın çok daha yüksek olduğu belirlendi.

Yüzlerce rahip ve din görevlisinin suçlandığı, ancak iddiaların büyük çoğunluğunun göz ardı edildiği veya örtbas edildiği raporlandı.

Avustralya Katolik Kilisesi'nin en kıdemli isimlerinden biri olan ve Vatikan'da da üst düzey görevler üstlenen Kardinal George Pell, 2018'de suçlu bulundu; ancak karar 2020 yılında Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından usul yönünden bozuldu.

Katolik Kilisesi, artan küresel baskılar ve hukuki süreçlerin ardından Papa II. Ioannes Paulus, Papa XVI. Benedikt ve Papa Fransiskus dönemlerinde mağdurlardan resmi olarak özür diledi; istismarla mücadele ve bildirim yükümlülüklerini sertleştiren yeni kurallar ve reformlar yürürlüğe koydu.