Avustralyalı eski savcıdan Gazze'de soykırım açıklaması

Blewitt, Avustralya'da yayın yapan SBS News'e verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) başında olsaydı, İsrailli liderleri soykırım suçlamasıyla yargılamak için iddianame hazırlamakta tereddüt etmeyeceğini söyleyen Blewitt, Gazze'deki durum ile Srebrenitsa soykırımı arasında paralellikler kurdu.



Blewitt, bir siyasi, etnik ya da dini gruba yönelik kasıtlı yok etme niyetinin, soykırım suçunun temel göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.



1980'li ve 1990'lı yıllarda Avustralya'daki Nazi savaş suçlularının yargılanmalarında da yer alan Blewitt, "İsrailli liderlerin zaman zaman Filistinlileri yeryüzünden silmek istediğine işaret eden yorumlarından daha doğrudan bir kanıt olamaz." dedi.



İsrail'in sık sık çocukların ve masum sivillerin ölümüyle sonuçlanan saldırılarının orantısız olduğunu dile getiren Blewitt, "Bir binayı bombalayıp bir Hamas liderinin peşinde olduklarını söylüyorlar ancak saldırının sonucunda yakınlarda öldürülen veya yaralanan 30, 40, 50, 100 kişiyi umursamıyorlar." ifadesini kullandı.



"SORUŞTURMACILARIN GAZZE'YE ERİŞİMİ YOK"

Blewitt, Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulmasının 1990'larda teknolojinin gelişmediği dönemlerdekinden farklı olacağına işaret ederek şimdi herkesin olanları telefonlarının kamerasıyla görüntüleyebileceğini belirtti.



Gazze'de olanları soruşturanlar için sonsuz kanıt olduğunu söyleyen Blewitt, "Şimdi farklı olan, soruşturmacıların Gazze'ye karadan girebilmesi ya da suç mahallini soruşturmasının imkansız olması." dedi.



Blewitt, "1995'te soruşturmacıların ICTY'nin suç mahalline erişim izni vardı. Ancak şimdi Gazze'yi soruşturanların erişimi yok." ifadesini kullandı.