Avustralyalı modelden iş ilanı: Krem sürmesi için 580 bin TL ödeyecek

Avustralya’nın “en seksi modeli” olarak anılan Alicia Davis, yaz boyunca tenine bronzlaştırıcı yağ ve güneş kremi sürecek kişisel bir asistan arıyor. Yıllık yaklaşık 280 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) kazanan 32 yaşındaki model, üç ay sürecek bu görev için başarılı adaya 14 bin 700 sterlin (yaklaşık 580 bin TL) maaş teklif etti.



Davis, Instagram hesabından yayınladığı videoyla başvuruları toplamaya başladı. 127 bin takipçili model, iş ilanında açıkça şunları belirtti:



“Günümün büyük kısmı güneş altında geçiyor. Cildimi korumak ve o parlaklığı sürdürmek için ekstra bir göze ve güçlü ellere ihtiyacım var. Özellikle kendi göremediğim ve ulaşamadığım bölgeler için…”

"EĞLENCELİ BİR ADAY ARANIYOR"

Model, görevin sadece fiziksel bir yardım olmadığını, aynı zamanda "keyifli bir duyusal deneyim" de olması gerektiğini belirterek, detaylara takıntılı, enerjik ve eğlenceli bir aday aradığını söyledi.



Ayrıca, asistanın zaman zaman çıplak ya da açık içerikli çekimler sırasında yanında bulunacağını ve bu duruma tamamen profesyonel ve rahat yaklaşabilmesi gerektiğini vurguladı. Adayın gizliliğe son derece bağlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

